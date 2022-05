50 mètres, la légende provisoire Sardent, 13 mai 2022, Sardent.

50 mètres, la légende provisoire Sardent

2022-05-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-13

Sardent Sardent

Déambulation extérieure 19h. – Tout public à partir de 7 ans / familial. Durée : 1h10. Genre : Théâtre de rue . Tarif : 6€ – réduit : 4€. Règlements : chèque ou espèces.

Un rendez-vous de la Saison Culturelle – De la Compagnie Agence de géographie affective :

Un spectacle tout terrain pour les enfants à quatre roues motrices et GPS intégrés !

Tous les parents savent qu’on en doit pas laisser sa progéniture traîner dans la rue ! Néanmoins, quel formidable espace de jeux et d’histoires ! Pourtant quelle place est accordée aux enfants dans l’espace public ? Quelles sont les rumeurs et les légendes qui sont projetées sur les lieux de vie communs par les plus jeunes ? Que se passe t’il si on sonne chez quelqu’un et que l’on part en courant ? Et si marcher sur ce rebord de trottoir était le seul moyen d’échapper au torrent de lave qu’est devenue la.

Autrefois, les contes, les légendes, évoquaient des lieux comme la forêt, la ville ou une contrée

Les histoires nous permettaient de projeter un imaginaire et d’exprimer les peurs et les angoisses, les désirs et les fantasmes liés à ces endroits. Aujourd’hui, qui nous raconte des histoires au quotidien ?

Le conteur-voyageur Olivier VILLANOVE, qui a fait de l’espace public son terrain de jeux privilégié, à conçu un spectacle fort original… une drôle d’exploration, une aventure à la fois collective et intime, où chaque adulte redevient un enfant libre et joyeux.

