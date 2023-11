CINÉMA LE COLBERT – Le mois du documentaire 50 grande rue Aubusson, 5 novembre 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

05/11 à 18h en présence de la réalisatrice (autre séance le 07/11 à 20h30) : « Embrasse la terre pour semer des étoiles » de Maude Soubeyrand

09/11 à 18h en présence de R. Coueignas et R. Peutat, cavistes (autres séances le 17/11 à 20h30 & 20/11 à 14h30) : « Vigneronnes » de Guillaume Bodin –

10/11 à 20h30 & 12/11 à 18h – « L’océan vu du coeur » de Lolande Cardin, Marie Michaud

14/11 à 20h30 en présence de la réalisatrice (en partenariat avec le LMB) : « Voyage en Occident » de Jill Coulon

19/11 à 17h30 en présence de S. Beauplan, D. Domec : « Au cimetière de la pellicule » de Thierno Souleymande Diallo

23/11 à 20h30 en présence de la réalisatrice (autres séances le 25/11 à 18h & le 27/11 à 14h30) : « Les oubliés de la belle étoile » de Clémence Davigo

26/11 à 15h en présence des chorégraphes et de la réalisatrice : « Libre cours/Spectacle de fin d’année » de Morgane Defaix.

2023-11-05 fin : 2023-11-26 . .

50 grande rue Cinéma Le Colbert

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



05/11 at 6pm in the presence of the director (other screening on 07/11 at 8:30pm): « Embrasse la terre pour semer des étoiles » by Maude Soubeyrand

09/11 at 6pm in the presence of R. Coueignas and R. Peutat, wine merchants (other screenings on 17/11 at 8:30pm & 20/11 at 2:30pm): « Vigneronnes » by Guillaume Bodin

10/11 at 8:30pm & 12/11 at 6pm – « L’océan vu du coeur » by Lolande Cardin, Marie Michaud

14/11 at 8:30pm in the presence of the director (in partnership with the LMB): « Voyage en Occident » by Jill Coulon

19/11 at 5:30pm in the presence of S. Beauplan, D. Domec: « Au cimetière de la pellicule » by Thierno Souleymande Diallo

23/11 at 8:30pm in the presence of the director (other screenings on 25/11 at 6pm & 27/11 at 2:30pm): « Les oubliés de la belle étoile » by Clémence Davigo

26/11 at 3pm in the presence of the choreographers and the director: « Libre cours/Spectacle de fin d’année » by Morgane Defaix

05/11 a las 18:00 h con el director (otra proyección el 07/11 a las 20:30 h): « Embrasse la terre pour semer des étoiles » de Maude Soubeyrand

09/11 a las 18:00 h en presencia de R. Coueignas y R. Peutat, comerciantes de vino (otras proyecciones el 17/11 a las 20:30 h y el 20/11 a las 14:30 h): « Vigneronnes » de Guillaume Bodin

10/11 a las 20.30 h y 12/11 a las 18.00 h: « L’océan vu du coeur » de Lolande Cardin, Marie Michaud

14/11 a las 20.30 h en presencia del director (en colaboración con el LMB): « Voyage en Occident » de Jill Coulon

19/11 a las 17.30 h en presencia de S. Beauplan, D. Domec: « Au cimetière de la pellicule » de Thierno Souleymande Diallo

23/11 a las 20.30 h con el director (otras proyecciones el 25/11 a las 18.00 h y el 27/11 a las 14.30 h): « Les oubliés de la belle étoile » de Clémence Davigo

26/11 a las 15:00 h en presencia de los coreógrafos y del director: « Libre cours/Spectacle de fin d’année » de Morgane Defaix

05/11 um 18 Uhr in Anwesenheit der Regisseurin (weitere Vorstellung am 07/11 um 20.30 Uhr): « Embrasse la terre pour semer des étoiles » von Maude Soubeyrand

09/11 um 18 Uhr in Anwesenheit der Weinhändler R. Coueignas und R. Peutat (weitere Vorstellungen am 17/11 um 20:30 Uhr & 20/11 um 14:30 Uhr): « Vigneronnes » von Guillaume Bodin –

10.11. um 20.30 Uhr & 12.11. um 18 Uhr – « L’océan vu du coeur » von Lolande Cardin, Marie Michaud

14/11 um 20.30 Uhr in Anwesenheit der Regisseurin (in Partnerschaft mit dem LMB): « Voyage en Occident » von Jill Coulon

19/11 um 17.30 Uhr in Anwesenheit von S. Beauplan, D. Domec: « Au cimetière de la pellicule » von Thierno Souleymande Diallo

23.11. um 20.30 Uhr in Anwesenheit der Regisseurin (weitere Vorstellungen am 25.11. um 18 Uhr & am 27.11. um 14.30 Uhr): « Les oubliés de la belle étoile » von Clémence Davigo

26.11. um 15 Uhr in Anwesenheit der Choreografen und der Regisseurin: « Libre cours/Spectacle de fin d’année » von Morgane Defaix

