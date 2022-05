50 EME FETE DES JONQUILLES DE GERARDMER Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Gérardmer Vosges Gérardmer Venez fêter la 50ème édition après 3 ans d’attente… Une manifestation florale exceptionnelle agrémentée principalement d’un corso fleuri parmis les plus réputés de France. De nombreux sujets fixes seront à découvrir dans toute la ville.

Le samedi : nuit du piquage dans les différents ateliers municipaux.

Le dimanche dès 10h, mise en place des chars sur un parcours de 2,5 kms au centre ville. A 14h30, départ du Corso Fleuri. Animations, guinguette, stands de petite restauration… Places assises en supplément sur réservation.

Tarifs d’entrée préférentiels en pré-vente. Ouverture de la vente en ligne le 01/09/2022 contact@sdfge.fr +33 3 29 63 12 89 https://www.fete-des-jonquilles-gerardmer-officiel.fr/ SDF

dernière mise à jour : 2022-05-02

