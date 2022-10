50 ÈME ANNIVERSAIRE 1ER VOL A300B !

50 ÈME ANNIVERSAIRE 1ER VOL A300B !, 28 octobre 2022, . 50 ÈME ANNIVERSAIRE 1ER VOL A300B !



2022-10-28 09:30:00 – 2022-10-28 19:00:00 L’événement sera placé sous le signe du partage avec les anciens salariés du programme qui vous feront revivre ce premier vol à l’origine d’une des plus belles pages de l’histoire de l’industrie aéronautique. 10h39 : Le ciel toulousain est dégagé ! Max Fischl, commandant de bord et Bernard Ziegler, directeur des essais en vol, Roméo Zinzoni, mécanicien navigant et les ingénieurs Pierre Caneill et Gunther Scherrer lancent le premier gros-porteur, biréacteur construit par Airbus. Après un vol parfaitement maîtrisé, seul un fort vent latéral, proche des limites extrêmes nécessaires pour l’obtention de la certification a contraint Max Fischl à un atterrissage qui est resté dans toutes les mémoires… Au programme:

– Une tables ronde avec des anciens salariés du programme A300 B

– Une séance de dédicace: Jean-Marc Olivier » 1970. Airbus, naissance d’un géant industriel »

– Des ateliers créatifs pour petits et grands

– Un live painting: un élément de structure de l’avion sera peint en live ! Et bien plus encore ! 1 er Vol de l’A300B, 50 ans déjà ! Et toujours en service !

Le musée Aéroscopia fêtera ce premier vol, cher à la communauté aéronautique toulousaine. info@musee-aeroscopia.fr +33 5 34 39 42 00 http://www.aeroscopia.fr/50ansa300b dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville