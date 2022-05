50 CHORISTES POUR HABIT’ÂGE – COMBRÉE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-05-14 16:30:00

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Ombrée d’Anjou Entrée libre et participation au chapeau Concert des chorales A Capella et Chorale Vallée du Coeur, le samedi 14 mai à 16h30 en l’église de Combrée au profit du projet Habit’âge contact@habitage-asso.fr +33 7 76 89 27 52 Entrée libre et participation au chapeau Église Combrée Ombrée d’Anjou

