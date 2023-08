CONFERENCE TOURS ET CHATEAUX 50 Boulevard Félix Giraud CHAPELLE Aniane, 16 septembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Conférence proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2023

Au Moyen Âge de nombreux sites fortifiés sont érigés par des seigneurs locaux. À Saint-Guilhem-le-Désert, Aumelas ou encore Montpeyroux, leurs ruines majestueuses marquent encore les paysages de la vallée de l’Hérault. Découvrez leur histoire.

50 Boulevard Félix Giraud

CHAPELLE

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Conference organized as part of the 2023 European Heritage Days

In the Middle Ages, many fortified sites were built by local lords. At Saint-Guilhem-le-Désert, Aumelas and Montpeyroux, their majestic ruins still mark the landscape of the Hérault valley. Discover their history

Conferencia en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023

En la Edad Media, los señores locales construyeron numerosas fortificaciones. En Saint-Guilhem-le-Désert, Aumelas y Montpeyroux, sus majestuosas ruinas siguen marcando el paisaje del valle del Hérault. Descubra su historia

Vortrag im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes 2023

Im Mittelalter wurden zahlreiche Festungsanlagen von lokalen Herrschern errichtet. In Saint-Guilhem-le-Désert, Aumelas oder Montpeyroux prägen ihre majestätischen Ruinen noch heute die Landschaft des Heraulttals. Entdecken Sie ihre Geschichte

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT