LUEURS D'HIVER
Aniane

2023-12-01 17:30:00

2023-12-23 19:30:00
Lueurs d'hiver.

Lueurs d’hiver

Plongez dans le monde enchanteur de l’hiver avec « Lueurs d’hiver ». Ce parcours lumineux propose une immersion poétique de 35 à 45 minutes, où lumière, poésie et magie s’unissent pour célébrer les splendeurs de la saison. Une déambulation au coeur des jardins de l’Abbaye d’Aniane vous invite à découvrir une série d’installations lumineuses transformant le lieu en un rêve d’hiver scintillant. Une expérience inédite à vivre en famille et à

partager avec vos proches.

50 Boulevard Félix Giraud

Aniane 34150

