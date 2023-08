JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – ATELIER PETIT ARCHEOLOGUE 50 Boulevard Félix Giraud Aniane, 16 septembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Une expérience ludique pour jouer les scientifiques : fouiller, découvrir des objets puis les analyser pour mieux comprendre la vie des moines au Moyen Âge..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

50 Boulevard Félix Giraud

Aniane 34150 Hérault Occitanie



A playful experience to play the scientist: excavate, discover objects and then analyze them to better understand the life of monks in the Middle Ages.

Es una forma divertida de jugar a los científicos: excavar, descubrir objetos y luego analizarlos para comprender mejor la vida de los monjes en la Edad Media.

Ein spielerisches Experiment, um Wissenschaftler zu spielen: Ausgraben, Objekte entdecken und sie dann analysieren, um das Leben der Mönche im Mittelalter besser zu verstehen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT