CINE-CONCERT « SHERLOCK JR » 50 Boulevard Félix Giraud Aniane, 23 juin 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Le 23 juin, pour fêter l’arrivée de l’été, le jardin de l’abbaye d’Aniane accueillera le cinéconcert « Sherlock Jr. », sur des œuvres de Buster Keaton..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

50 Boulevard Félix Giraud

Aniane 34150 Hérault Occitanie



On June 23, to celebrate the arrival of summer, the garden of the abbey of Aniane will host the film-concert « Sherlock Jr.

El 23 de junio, para celebrar la llegada del verano, el jardín de la abadía de Aniane acogerá el cine-concierto « Sherlock Jr », basado en obras de Buster Keaton.

Zur Feier des Sommers findet am 23. Juni im Garten der Abtei von Aniane das Filmkonzert « Sherlock Jr. » mit Werken von Buster Keaton statt.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT