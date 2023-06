DUO DE GUITARE – ABBAYE D’ANIANE 50 Boulevard Félix Giraud Aniane, 17 juin 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Cette année, les classes d’ensembles de guitares de la vallée de l’Hérault et de l’école de musique d’Agde se rencontrent à nouveau pour un concert et une journée de partage musical..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

50 Boulevard Félix Giraud

Aniane 34150 Hérault Occitanie



This year, the guitar ensemble classes of the Hérault valley and the Agde music school will meet again for a concert and a day of musical sharing.

Este año, las clases de conjunto de guitarra del valle del Hérault y la escuela de música de Agde vuelven a reunirse para un concierto y una jornada de convivencia musical.

Dieses Jahr treffen sich die Klassen der Gitarrenensembles des Herault Valley und der Musikschule von Agde erneut zu einem Konzert und einem Tag des musikalischen Austauschs.

