JOURNEES EUROPENNES DE L’ARCHEOLOGIE ANIANE 50 Boulevard Félix Giraud Aniane, 17 juin 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Cette année encore, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault participe aux Journées Européennes de l’Archéologie afin de permettre à chacun de découvrir l’archéologie médiévale dans l’ancienne abbaye d’Aniane. Les portes de cet espace aux multiples vies vous sont exceptionnellement ouvertes gratuitement..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

50 Boulevard Félix Giraud

Aniane 34150 Hérault Occitanie



This year again, the Communauté de communes Vallée de l’Hérault participates in the European Archaeology Days to allow everyone to discover medieval archaeology in the ancient abbey of Aniane. The doors of this space with multiple lives are exceptionally opened to you free.

Un año más, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault participa en las Jornadas Europeas de Arqueología para que todo el mundo pueda descubrir la arqueología medieval en la antigua abadía de Aniane. Las puertas de este espacio polifacético se abren excepcionalmente de forma gratuita.

Auch in diesem Jahr nimmt die Communauté de communes Vallée de l’Hérault an den Europäischen Tagen der Archäologie teil, um allen die Möglichkeit zu geben, die mittelalterliche Archäologie in der ehemaligen Abtei von Aniane zu entdecken. Die Pforten dieses Raums mit seinen vielen Leben stehen Ihnen ausnahmsweise kostenlos offen.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT