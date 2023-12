ATELIER : TRESSAGE BUISSONNIER 50, boulevard du Doyenné Angers Catégories d’Évènement: Angers

Début : 2024-02-07 15:00:00

fin : 2024-02-07 17:00:00 . Des créations éphémères selon vos envies avec des matériaux que j’aurai récoltés, les plus variés possibles pour que vous puissiez tester différentes matières ! Autant de plantes que vous pourrez cueillir et travailler ensuite en balade avec vos enfants. .

50, boulevard du Doyenné

Angers 49000

