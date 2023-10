Arcachon pour nous : Saint Elme – 150 ans d’Histoire 50 Boulevard Deganne Arcachon, 6 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

L’établissement Saint-Elme existe depuis 150 ans

à Arcachon.

Poussons les portes de cette école afin d’en

découvrir son histoire, ses bâtiments et sa

Chapelle récemment rénovée.

Mr Pinson, l’ancien directeur, ainsi qu’Aimé Nouilhas, Président d’HTBA nous guideront..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. .

50 Boulevard Deganne

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Elme establishment has been in existence for 150 years

in Arcachon.

Let?s take a closer look at the school?s history

its history, its buildings and its recently

Recently renovated chapel.

Mr Pinson, the former principal, and Aimé Nouilhas, President of HTBA, will guide us.

El establecimiento Saint-Elme existe desde hace 150 años

en Arcachon.

Echemos un vistazo a la historia de esta escuela

historia, sus edificios y su recientemente

Capilla recientemente renovada.

El Sr. Pinson, antiguo director, y Aimé Nouilhas, Presidente de la HTBA, nos guiarán.

Die Einrichtung Saint-Elme besteht seit 150 Jahren

in Arcachon.

Wir öffnen die Türen dieser Schule, um mehr über ihre Geschichte zu erfahren

die Geschichte der Schule, ihre Gebäude und ihre

Kapelle, die kürzlich renoviert wurde.

Herr Pinson, der ehemalige Schulleiter, und Aimé Nouilhas, der Präsident von HTBA, werden uns führen.

