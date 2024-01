Spectacle de la Compagnie du Miel Noir 50 Avenue Jean-Roger Sourgen Soorts-Hossegor, dimanche 14 janvier 2024.

Soorts-Hossegor Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:30:00

fin : 2024-01-14

« Si l’océan m’était conté »

C’est l’histoire d’une drôle de rencontre.

Un personnage, moitié pirate, moitié vagabond va endosser pour quelques instants, le rôle d’un conteur merveilleux et drôle pour nous faire voir et entendre toutes les merveilles du monde marin.

Il sillonne les mers et les océans depuis la nuit des temps.

Et pour cause : c’est le pêcheur de sable.

Celui qui fournit sa précieuse marchandise, au marchand…oui oui : celui qui nous endort tous les soirs.

Mais la tâche de notre héros est ardue car le sable pur qui fait pousser les rêves est de plus en plus dur à trouver dans ce monde si encombré de déchets.

Cette histoire nous fais prendre conscience de la beauté du monde marin mais aussi de sa fragilité…

Infos et réservations : compagniedumielnoir@gmail.com

50 Avenue Jean-Roger Sourgen Studio 40

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Hossegor