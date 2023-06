Contes et raconte-moi une histoire 50 Avenue du Président René Coty Varaville, 26 juillet 2023, Varaville.

Varaville,Calvados

Durant une heure votre enfant pourra s’évader dans l’univers des contes, fables et autres petites histoires! Un goûter sera proposé à la suite de la lecture.

De 3 à 10 ans..

2023-07-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-26 . .

50 Avenue du Président René Coty Bibliothèque municipale

Varaville 14390 Calvados Normandie



For an hour, your child can escape into the world of fairy tales, fables and other short stories! A snack will be offered after the reading.

Ages 3 to 10.

Durante una hora, su hijo podrá evadirse en el mundo de los cuentos, las fábulas y otras historias breves Después de la lectura se servirá un tentempié.

De 3 a 10 años.

Eine Stunde lang kann Ihr Kind in die Welt der Märchen, Fabeln und anderen kleinen Geschichten entfliehen Im Anschluss an die Lesung wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Von 3 bis 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité