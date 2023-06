Les flâneries du Hôme, au détour de ses villas 50 Avenue du Président René Coty Varaville, 5 juillet 2023, Varaville.

Varaville,Calvados

Dès le XIXe siècle, de nombreuses constructions voient le jour. De l’architecture la plus traditionnelle à la plus audacieuse, différentes appellations apparaissent pour ces villas : des noms de contrées lointaines, des noms évoquant la mer, ou autres personnalisations. Vous découvrirez leur histoire au détour des « flâneries du Hôme ».

Lundi de 14h à 17h,

Mercredi de 14h à 17h,

Vendredi de 10h à 12h..

2023-07-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-05 12:00:00. .

50 Avenue du Président René Coty Bibliothèque municipale

Varaville 14390 Calvados Normandie



Monday from 2 to 5 pm,

Wednesday from 2pm to 5pm,

Friday from 10am to 12pm.

A partir del siglo XIX se construyeron numerosas villas. De la arquitectura más tradicional a la más audaz, aparecieron diferentes nombres para estas villas: nombres de tierras lejanas, nombres que evocan el mar u otras personalizaciones. Podrá descubrir su historia paseando por el Hôme.

Lunes, de 14:00 a 17:00 h,

Miércoles de 14:00 a 17:00,

Viernes de 10:00 a 12:00.

Im 19. Jahrhundert wurden zahlreiche neue Gebäude errichtet. Von der traditionellsten bis zur gewagtesten Architektur tauchen verschiedene Namen für die Villen auf: Namen von fernen Ländern, Namen, die an das Meer erinnern, oder andere Personalisierungen. Entdecken Sie ihre Geschichte auf den « Flâneries du Hôme ».

Montag von 14:00 bis 17:00 Uhr,

Mittwoch von 14h bis 17h,

Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr.

