Dans la foulée d’Albert Camus, le sport en Algérie française (1910-1962) 50, avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence, 6 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

A travers la pensée et les écrits d’Albert Camus, une exposition de photographies sur les sports et les sportifs en Algérie de 1910 à 1962..

2023-11-06 08:00:00 fin : 2023-11-10 21:30:00. .

50, avenue du Colonel Arnaud Beltrame Halle Jacques Chaban-Delmas

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Through the thoughts and writings of Albert Camus, an exhibition of photographs on sports and athletes in Algeria from 1910 to 1962.

A través del pensamiento y los escritos de Albert Camus, exposición de fotografías sobre el deporte y los atletas en Argelia de 1910 a 1962.

Anhand des Denkens und der Schriften von Albert Camus wird eine Fotoausstellung über Sport und Sportler in Algerien von 1910 bis 1962 gezeigt.

