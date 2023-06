VISITE DU RAVIN DU GRÉBIER 50 Avenue du Cameroun Bruyères, 12 juin 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Visite animée par l’association Racines de Bruyères et sa région. En 1881, la Compagnie des Chemins de fer de l’Est présente son projet de ligne Bruyères-Rambervillers. Le tracé de la ligne nécessite la réalisation d’un ouvrage d’art qui est un des plus importants de France, récemment restauré par l’association.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.. Tout public

Vendredi à 15:00:00 ; fin : . 4 EUR.

50 Avenue du Cameroun Office de Tourisme

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Guided tour by the association Racines de Bruyères et sa région. In 1881, the Compagnie des Chemins de fer de l’Est presented its project for a Bruyères-Rambervillers line. The line’s route required the construction of one of France’s most important engineering structures, recently restored by the association.

Bookings required at the Tourist Office.

Visita guiada por la asociación Racines de Bruyères et sa région. En 1881, la Compagnie des Chemins de fer de l’Est presentó sus planes para una línea Bruyères-Rambervillers. El trazado de la línea requirió la construcción de una de las mayores estructuras de ingeniería de Francia, recientemente restaurada por la asociación.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

Besichtigung unter der Leitung des Vereins Racines de Bruyères et sa région. Im Jahr 1881 stellte die Compagnie des Chemins de fer de l’Est ihr Projekt für die Strecke Bruyères-Rambervillers vor. Die Streckenführung erfordert den Bau eines Kunstwerks, das zu den wichtigsten in Frankreich gehört und kürzlich von der Vereinigung restauriert wurde.

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

