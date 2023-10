ESCAPE GAME – A L’ÉCOLE DES SORCIERS 50 Avenue du Cameroun Bruyères, 21 octobre 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

L’Escape game – à l’école des sorciers est un concept novateur qui transporte les visiteurs dans un monde passionnant d’énigmes, d’intrigues et d’aventures. Il s’agit d’une aventure immersive conçue pour captiver et divertir tous les types de joueurs, qu’ils soient novices ou experts en résolution d’énigmes.

Parcours dans le centre-ville de Bruyères.

Uniquement sur réservation auprès de l’OT Bruyères Vallons des Vosges.. Tout public

Vendredi 2023-10-21 09:30:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. 4 EUR.

50 Avenue du Cameroun

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Escape game – à l’école des sorciers is an innovative concept that transports visitors into an exciting world of puzzles, intrigue and adventure. It’s an immersive adventure designed to captivate and entertain all types of players, from novices to puzzle-solving experts.

Route through Bruyères town center.

Reservations required at Bruyères Vallons des Vosges tourist office.

Juego de escape – Sorcerer’s Stone es un concepto innovador que transporta a los visitantes a un apasionante mundo de rompecabezas, intriga y aventura. Es una aventura inmersiva diseñada para cautivar y entretener a todo tipo de jugadores, desde principiantes hasta expertos en resolver puzzles.

Recorrido por el centro de Bruyères.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Bruyères Vallons des Vosges.

Das Escape Game – in der Schule der Zauberer ist ein innovatives Konzept, das die Besucher in eine spannende Welt voller Rätsel, Intrigen und Abenteuer entführt. Es handelt sich um ein immersives Abenteuer, das darauf ausgelegt ist, alle Arten von Spielern zu fesseln und zu unterhalten, egal ob sie Neulinge oder Experten im Lösen von Rätseln sind.

Parcours im Stadtzentrum von Bruyères.

Nur mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Bruyères Vallons des Vosges.

