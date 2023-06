SUR LES TRACES DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE 50 avenue du cameroun Bruyères, 12 juin 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Visite guidée de l’ancienne synagogue, devenue le musée Henri Mathieu et du cimetière juif. De la fin du 18ème siècle, au début du 20ème s., la communauté juive s’accroît rapidement à Bruyères et nécessite la construction d’une synagogue.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.. Tout public

Mardi à 15:00:00 ; fin : . 4 EUR.

50 avenue du cameroun Office de tourisme

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Guided tour of the former synagogue, now the Henri Mathieu Museum and the Jewish cemetery. From the end of the 18th century to the beginning of the 20th century, the Jewish community grew rapidly in Bruyères and required the construction of a synagogue.

Only on reservation at the Tourist Office.

Visita guiada a la antigua sinagoga, hoy Museo Henri Mathieu, y al cementerio judío. Desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX, la comunidad judía creció rápidamente en Bruyères, lo que hizo necesaria la construcción de una sinagoga.

Sólo con reserva previa en la Oficina de Turismo.

Führung durch die ehemalige Synagoge, die heute das Henri-Mathieu-Museum beherbergt, und den jüdischen Friedhof. Vom Ende des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs die jüdische Gemeinde in Bruyères schnell an und erforderte den Bau einer Synagoge.

Nur mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES