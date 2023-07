VISITE DU MUSÉE NARBO VIA EN LSF 50 Avenue de Gruissan Narbonne, 23 septembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

A l’occasion de la journée internationale des langues des signes, Narbo Via propose une visite en LSF (langue des signes française) accompagnée par Ode Punsola, guide conférencière..

2023-09-23 14:30:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

50 Avenue de Gruissan

Narbonne 11100 Aude Occitanie



To mark International Sign Language Day, Narbo Via is offering a tour in LSF (French sign language), accompanied by tour guide Ode Punsola.

Con motivo del Día Internacional de la Lengua de Signos, Narbo Via ofrece una visita en LSF (lengua de signos francesa) acompañada por la guía Ode Punsola.

Anlässlich des Internationalen Tages der Gebärdensprachen bietet Narbo Via eine Besichtigung in LSF (französische Gebärdensprache) an, die von der Fremdenführerin Ode Punsola begleitet wird.

