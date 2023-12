Cet évènement est passé ATELIER REPAIR CAFÉ 50 avenue de Bretagne Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-12-14 18:00:00

2023-12-14 20:00:00

L’idée des Repair Cafés est de « Réparer ensemble » pour lutter contre le gaspillage et la production massive de déchets, électroménager, appareils électriques, vêtements, bijoux, vélo, … très nombreux sont les objets, que vous pouvez co-réparer dans les ateliers Repair Café. Comment fonctionne un REPAIR CAFE ?

Les ateliers sont animés et composés bénévolement de personnes compétentes en réparations pour aider les participants à réparer leurs biens et même pour leur apprendre certaines techniques de réparations. Au-delà de l’apport écologique, les ateliers Repair Café l’objectif est de créer du lien social entre les habitants d’un même territoire, favoriser les échanges et rencontres.

Il faut savoir que ces ateliers de réparation collaboratif se développent en autonomie grâce aux dons volontaire des participants qui correspondent à l’estimation des prix de réparation. Tous les 3ème jeudis de chaque mois, en dehors des vacances scolaires. .

50 avenue de Bretagne

Mesquer 44420

