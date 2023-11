Le Réveillon dansant 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer, 31 décembre 2023, Mesquer.

Le Réveillon dansant Dimanche 31 décembre, 20h00 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Public

Le réveillon dansant du Central (réservation conseillée)

50 avenue de bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/le-reveillon-dansant-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-01T02:00:00+01:00

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-01T02:00:00+01:00

CULTURE FAMILLE