Journée de Noël au Central Café 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, 16 décembre 2023, Mesquer.

Journée de Noël au Central Café Samedi 16 décembre, 10h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

Le Central Café participera à la journée de Noël de la commune qui se déroulera dans le bourg de Mesquer. Ouverture spéciale toute la journée avec hotdogs choucroute, vin chaud, chocolat chaud et cocktails d’hiver pour la journée de Noel dans le bourg de Mesquer. Concert du groupe ALOKO (world music à 18h dans le café)

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journee-de-noel-au-central-cafe-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

Y|CENTRALCAFE|ANIMATIONNOELCENTRALCAFE