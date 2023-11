Diner surprise dans le noir 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, 9 décembre 2023, Mesquer.

Diner surprise dans le noir Samedi 9 décembre, 20h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Inscription: 30

Diner surprise dans le noir composé d’une assiette froide, d’une assiette chaude et d’une assiette de desserts. 30 euros par personne. Sur réservation uniquement

Contact : Charlotte au 0611849841

Contact : Charlotte au 0611849841
Email: centralcafe.mesquer@gmail.com
Website: https://www.centralcafe-mesquer.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

