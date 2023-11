Atelier Fabrique ta lampe bocal 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, 2 décembre 2023, Mesquer.

Atelier Fabrique ta lampe bocal Samedi 2 décembre, 14h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Atelier: 40

La décoratrice d’intérieur Donatienne et sa fille vous proposent un atelier « Do It Yourself » pour fabriquer une lampe bocal décorative. Et ce en duo (grand-)parent-enfant.

A partir de 8 ans

Réservation par SMS au 0614609686 ou par mail : donatienne.vincent@gmail.com

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer
06 11 84 98 41
centralcafe.mesquer@gmail.com
https://www.centralcafe-mesquer.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T15:30:00+01:00

FAMILLE LOISIRS