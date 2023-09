Saveurs de Mesquer au Central Café 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer, 1 octobre 2023, Mesquer.

Venez en prendre plein la pomme dans le bourg de Mesquer et faire la fête autour du pressoir. Vous pourrez même repartir un cubi de jus de pommes locales dont les bénéfices iront aider l’école de Mesquer.

Pour l’occasion, le Central ouvre de11h à 18h et propose un déjeuner dominical « pommesque », un concours de palets et autres gourmandises

50 avenue de bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/saveurs-de-mesquer-au-central-cafe-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T11:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

