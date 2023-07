Concert du Bourg au Central Café 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, 17 août 2023, Mesquer.

Le central café propose une première partie au grand concert du bourg. Un concert découverte à écouter depuis la terrasse du Central en grignotant des tapas par exemple.

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer
Loire-Atlantique Pays de la Loire
06 11 84 98 41
centralcafe.mesquer@gmail.com
https://www.centralcafe-mesquer.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T19:30:00+02:00 – 2023-08-17T21:00:00+02:00

