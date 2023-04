detours d’horizons concert off Tchologo musique afroblues 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

detours d’horizons concert off Tchologo musique afroblues 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer, 8 avril 2023, Mesquer. detours d’horizons concert off Tchologo musique afroblues Samedi 8 avril, 21h00 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Public Punk, Rock , percussions et amitié fraternelle…

Quand le blues rencontre l’esprit de la savane …

Moment privilégié à vivre …en OFF ! 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/detours-d-horizons-concert-off-tchologo-musique-afroblues-mesquer.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T21:00:00+02:00 – 2023-04-08T23:00:00+02:00

2023-04-08T21:00:00+02:00 – 2023-04-08T23:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Adresse 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Ville Mesquer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer

50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

detours d’horizons concert off Tchologo musique afroblues 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer 2023-04-08 was last modified: by detours d’horizons concert off Tchologo musique afroblues 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer 8 avril 2023 50 avenue de bretagne 44420 Mesquer Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique