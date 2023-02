Soirée jeux de société spéciale vacances 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Soirée jeux de société spéciale vacances 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, 23 février 2023, Mesquer. Soirée jeux de société spéciale vacances Jeudi 23 février, 18h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

Public Soirée kids friendly et grignotage !

Apportez votre jeu ou laissez-vous tenter par ceux du Central Café. 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T17:00:00+00:00 – 2023-02-23T22:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Adresse 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Departement Loire-Atlantique

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Soirée jeux de société spéciale vacances 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 2023-02-23 was last modified: by Soirée jeux de société spéciale vacances 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 23 février 2023 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique