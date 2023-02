Atelier – Mandala des 4 saisons 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Atelier – Mandala des 4 saisons Mardi 21 février, 15h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Alice propose de vous encadrer dans la confection d'un mandala sur le thème des 4 saisons lors d'un atelier participatif.

Le but : créer son mandala à partir de matières recyclées et/ou glanées, dans une ambiance favorable au calme, à l’harmonie et à la concentration.

Tout le matériel de base est fourni, mais n’hésitez pas à apporter de la matière à recycler : perles, boutons, coquillages, algues et fleurs séchées, dentelles etc. Tarif : Participation libre + 1 consommation

L’atelier est proposé à partir 10 ans, seul ou en duo (enfants-parents / amis / grands-parents…) Réservation obligatoire auprès de Charlotte au 0618304662

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T15:00:00+01:00

2023-02-21T17:00:00+01:00

