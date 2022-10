Atelier – Journal créatif et intuition 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dans une atmosphère bienveillante, venez découvrir un atelier accessible à tous et destiné à développer votre créativité avec une approche favorisant l’intuition. Le dessin spontané (pas besoin … 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire Dans une atmosphère bienveillante, venez découvrir un atelier accessible à tous et destiné à développer votre créativité avec une approche favorisant l’intuition.

Le dessin spontané (pas besoin de savoir dessiner!), l’écriture, le collage et la peinture notamment, s’y côtoient et interagissent pour maximiser l’accès au monde intérieur.

Avec Sonia, certifiée en Art thérapie et Soin bien-être. Sur réservation. Matériel fourni.

Atelier enfants/adultes, accessible à partir de 6 ans.

