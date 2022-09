Concert de Musique Indienne 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Concert de Musique Indienne 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, 1 octobre 2022, Mesquer. Concert de Musique Indienne Samedi 1 octobre, 19h30 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Le groupe Sitar-Tablas avec Thomas Jacquot et Tristan Auvray vous propose un concert de musique Indienne. 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire Le groupe Sitar-Tablas avec Thomas Jacquot et Tristan Auvray vous propose un concert de musique Indienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T19:30:00+02:00

2022-10-02T05:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Adresse 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Departement Loire-Atlantique

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Concert de Musique Indienne 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 2022-10-01 was last modified: by Concert de Musique Indienne 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 1 octobre 2022 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique