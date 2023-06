Concert au Central 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, 2 août 2023, .

Concert au Central Mercredi 2 août, 20h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Public

Concert rock, world, blues, ou soul funk. Boum à l’intérieur pour finir la soirée en dansant. Restauration sur place, cocktails, vins bio et bières artisanales.

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 44420 [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-au-central-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T20:00:00+02:00 – 2023-08-03T00:00:00+02:00

2023-08-02T20:00:00+02:00 – 2023-08-03T00:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE