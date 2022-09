Dans le cadre de la Pêche aux saveurs 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

Dans le cadre de la Pêche aux saveurs 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, 9 octobre 2022, . Dans le cadre de la Pêche aux saveurs Dimanche 9 octobre, 10h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Dans le cadre de « Saveurs d’octobre », le Central ouvrira exceptionnellement ses portes et vous proposera un déjeuner et un goûter autour de la pomme…. Le menu dans quelques jours! journée fest… 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 44420 Dans le cadre de « Saveurs d’octobre », le Central ouvrira exceptionnellement ses portes et vous proposera un déjeuner et un goûter autour de la pomme…. Le menu dans quelques jours!

journée festive autour d’un pressoir à pommes mobile!! (Evènement organisé par la mairie de Mesquer et l’association Locamina)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T10:00:00+02:00

2022-10-09T20:00:00+02:00

Détails Autres Lieu 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Adresse 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer lieuville 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//