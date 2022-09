Exposition Serge Koepf 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

Exposition Serge Koepf 6 octobre – 6 novembre 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer « De l'Ill à la Loire et de la Loire à l'Océan,

Hors des sentiers battus, un cheminement sur des voies secondaires de fabrication respectueuse de l’environnement.

Sculpteur, plasticien, recycleur, par l’utilisation de divers matériaux de récupération ou d’éléments issus du nettoyage de plage, comme matière première pour s’exprimer.

Un patient processus de création où l’objet glané prend une nouvelle destination en devenant la clef de voûte d’un assemblage minutieux.

Sculptures, masques, poissons, luminaires, oiseaux… inspirés de la nature et des arts premiers. »

Extrait du texte écrit par le chef Eric Guérin, lors de l’exposition Itinéraire Bis à la Mare aux Oiseaux en 2019.

