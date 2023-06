Apéro Et pendant ce temps-là… les parents trinquent 50 avenue de Bretagne 44420 La turballe La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique Apéro Et pendant ce temps-là… les parents trinquent 50 avenue de Bretagne 44420 La turballe La turballe, 4 août 2023, La turballe. Apéro Et pendant ce temps-là… les parents trinquent 4 – 18 août, les vendredis 50 avenue de Bretagne 44420 La turballe Public Les vendredi, c’est apéro pour les grands et les petitsd, mais chacun de son côté ! Animation encadrée (jeux de société, bricolage, histoires… pour les enfants de 3 à 10 ans tandis que leurs parents profitent d’un moment en terrasse !

Entrée libre / Snack enfant 6€

06 11 84 98 41
centralcafe.mesquer@gmail.com
https://www.centralcafe-mesquer.com/

