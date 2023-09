Match de roller hockey : Les Aiglons vs Les Corsaires de Paris XIII 50 avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Match de roller hockey : Les Aiglons vs Les Corsaires de Paris XIII 50 avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence, 11 novembre 2023, Valence. Valence,Drôme Venez encourager notre équipe en N1 de roller hockey Les Aiglons !.

50 avenue Colonel Arnaud Beltrame Halle Chaban Delmas

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and cheer on our N1 roller field hockey team Les Aiglons! ¡Ven a animar a nuestro equipo de hockey sobre patines N1 Les Aiglons! Kommen Sie und feuern Sie unser Team in der N1 Rollhockeymannschaft Les Aiglons an!

