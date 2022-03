50 ans du musée Mathurin Méheut Musée Mathurin Méheut Lamballe Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le musée Mathurin Méheut fête ses 50 ans avant d’ouvrir dans un nouveau lieu en juin 2022. Pour fêter cette nuit particulière plusieurs animations sont organisées : Tornade de feu sur la place du marché à 18h, 20h et 22h Concert à 20h30 : duo Yvan Knorst (guitare) et Sébastien Charlier (clarinette) Dès la matin installation d’une composition florale sur la façade du musée. Animation musicale, tornade de feu, ambiance et habillage floral de la façade. Musée Mathurin Méheut Place du Martray, 22400 Lamballe, Côtes d’Armor, Bretagne, France Lamballe Lamballe Côtes-d’Armor

