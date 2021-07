Audierne Audierne Audierne, Finistère 50 ans de plongée à Audierne Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

50 ans de plongée à Audierne Audierne, 7 août 2021-7 août 2021, Audierne. 50 ans de plongée à Audierne 2021-08-07 – 2021-08-08

Audierne Finistère Baptêmes de plongée dans le bassin mobile sur les quais d’Audierne, tombola, exposition, fête. audierne.plongee29@gmail.com +33 6 61 50 85 01 http://www.audierne-plongee.fr/ Baptêmes de plongée dans le bassin mobile sur les quais d’Audierne, tombola, exposition, fête. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Audierne, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Audierne Adresse Ville Audierne lieuville 48.02199#-4.53765