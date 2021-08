50 ans de MSF: projection du film Egoïste Autre lieu, 28 août 2021, Genève.

Dans le cadre des 50 ans de Médecins Sans Frontières, nous vous invitons à découvrir le film « Egoïste » dans lequel 40 humanitaires et leurs proches se livrent sans détour. Ils confient leurs convictions, leurs doutes, leurs fêlures, les traumatismes qui les habitent et l’énergie qui les animent. L’humanitaire est avant tout un choix, celui de s’engager. Choix difficile pour soi, pour les autres, choix égoïste, choix incompréhensible. A quel prix ? Dans ces choix de vie extrême, égoïsme et altruisme sont quasiment synonymes. La guerre, l’urgence, les pandémies ou encore la faim. Partout sur la planète, les humanitaires sont habitués aux missions et aux terrains les plus extrêmes et les plus heurtés. Dans ce film, les humanitaires ne sont pas les seuls à témoigner. Avec eux et pour la première fois, celles et ceux qui partagent leurs vies intimes et personnelles racontent. Autant d’histoire de vies et de doubles vies, au cœur de l’hyper réalité du monde, dans un documentaire inédit, cinématographique et intime. La projection aura lieu le 28 août à 19h, dans l’auditoire Olivier Reverdin (B 106) de l’Université des Bastions, à Genève. L’entrée est gratuite, mais en raison de la situation sanitaire actuelle il est nécessaire de vous inscrire à la projection afin d’obtenir votre billet.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T19:00:00 2021-08-28T21:00:00