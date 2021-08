Genève Promenade des Bastions Genève 50 ans de MSF : exposition photos Magnum – Regards témoins Promenade des Bastions Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dans le cadre des 50 ans de l’organisation médicale d’urgence Médecins Sans Frontières, nous avons le plaisir de vous inviter à l’exposition photo « **Regards Témoins** » en collaboration avec l’agence **Magnum**. Cette exposition vous est proposée durant un mois, du **23 août au 23 septembre 2021**, au **parc des Bastions** à Genève. Sur la base d’une sélection de 19 photos, cette collaboration entre MSF et Magnum témoigne des principales crises humanitaires, de 1971 à nos jours, au travers du prisme de la photo et du témoignage. Ce travail d’archive sera complété par une série de nouvelles productions mettant en lumière quatre crises dans lesquelles MSF est actuellement engagée. Ce travail est exposé le long de la promenade des Bastions et est en libre accès au public. Le 28 août, durant la journée, du personnel MSF sera présent pour répondre à vos questions et vous guider tout au long de cette exposition.

