Manigod Manigod Haute-Savoie, Manigod 50 ans de l’Office de Tourisme de Manigod Manigod Manigod Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Manigod

50 ans de l’Office de Tourisme de Manigod Manigod, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Manigod. 50 ans de l’Office de Tourisme de Manigod 2021-07-22 – 2021-07-22 Office de Tourisme 3 route de thones

Manigod Haute-Savoie L’Office de Tourisme de Manigod et son équipe sont heureux de vous convier à célébrer son 50ème anniversaire.

Le spectacle et la soirée dansante se dérouleront place de l’église. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Manigod Étiquettes évènement : Autres Lieu Manigod Adresse Office de Tourisme 3 route de thones Ville Manigod lieuville 45.86122#6.36913