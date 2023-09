50 ans de L’Itinéraire – Concert #2 : Lumières Ircam Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Carte Ircam : 10 €

Pass Jeune : 8 €

Les musiciens de L’Itinéraire et les chercheurs de l’Ircam partagent une idée forte depuis leur naissance respective : explorer le son, le cartographier, en maîtriser la connaissance et l’expression.

L’impact de la musique spectrale tient à l’esprit aventureux des musiciens, à la vision de ses fondateurs mais aussi à la révolution parallèle de l’informatique musicale et de l’électronique. 50 ans après sa naissance, L’Itinéraire trouve sa vitalité actuelle dans un équilibre entre patrimoine et création, à l’image de ces deux soirées d’anniversaire.

Cette deuxième soirée est placée dans la lumière enveloppante de Núria Giménez Comas, l’éclat spectaculaire de Natasha Barrett, les couleurs assombries pour Hugues Dufourt, l’inspiration turnérienne de Harvey. Elle emprunte aussi les inclinaisons et dénivellations, ces « larmes du son » chères à Michael Levinas.

Fuminori Tanada piano

David Chevalier piano

Aurélio Edler-Copes guitare et électronique

L’Itinéraire

Léo Margue direction

Christophe Forey lumières

Natasha Barrett, Carlo Laurenzi, Augustin Muller électronique Ircam

Première partie | Installation

Núria Giménez Comas Llum imatèria (pour Kaija) – création 2023

Seconde partie | Concert

Núria Giménez Comas Llum imatèria (pour Kaija) – création 2023

Commande de L’Itinéraire – Aide à l’écriture du ministère de la Culture d’une œuvre musicale originale

Michaël Levinas Les Désinences

Jonathan Harvey Valley of Aosta

Hugues Dufourt La cité des saules

Natasha Barrett Shimmering Cities – création 2023

Commande de L’Itinéraire et de l’Ircam – Centre Pompidou, avec le soutien du Arts Council Norway et de la Fondation Francis et Mica Salabert

Ircam 1 place Igor Stravinsky 75004 Paris

Contact : https://www.ircam.fr/agenda/50ans-de-litineraire-concert2/detail +33144781240 billetterie@ircam.fr https://ircam-billetterie.mapado.com/event/270867-litineraire-concert-2-lumieres

© DR L’Itinéraire