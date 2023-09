50 ans de L’Itinéraire – Concert #1 : Mouvements Ircam Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 50 ans de L’Itinéraire – Concert #1 : Mouvements Ircam Paris, 17 novembre 2023, Paris. Le vendredi 17 novembre 2023

de 20h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Carte Ircam : 10 €

Pass Jeune : 8 € Les musiciens de L’Itinéraire et les chercheurs de l’Ircam partagent une idée forte depuis leur naissance respective : explorer le son, le cartographier, en maîtriser la connaissance et l’expression. L’impact de la musique spectrale tient à l’esprit aventureux des musiciens, à la vision de ses fondateurs mais aussi à la révolution parallèle de l’informatique musicale et de l’électronique. 50 ans après sa naissance, L’Itinéraire trouve sa vitalité actuelle dans un équilibre entre patrimoine et création, à l’image de ces deux soirées d’anniversaire. Mouvements explore l’énergie de la musique spectrale à travers plusieurs générations d’artistes, de Romitelli à Oscar Bianchi, de Grisey à Maija Hynninen. L’installation d’Eric Maestri replace le répertoire spectral au cœur de la vie des musiciens de l’ensemble. Katrīna Paula Felsberga soprano

Lucia Peralta alto

L’Itinéraire

Miguel Pérez Iñesta direction

Christophe Forey lumières

Johannes Regnier électronique Ircam Première partie | Concert Luis-Fernando Rizo-Salom El Juego

Maija Hynninen Mobiles – création 2023

Gérard Grisey Prologue

Oscar Bianchi pozzanghere I mezzo seccate – création 2023

Commande de L’Itinéraire avec l’aide de Pro Helvetia

Fausto Romitelli Professor Bad Trip : Lesson II Seconde partie | Installation sonore et performance Eric Maestri « Sound » – création 2023

Commande de L’Itinéraire Ircam 1 place Igor Stravinsky 75004 Paris Contact : https://www.ircam.fr/agenda/50ans-de-litineraire-concert1/detail +33144781240 billetterie@ircam.fr https://ircam-billetterie.mapado.com/event/270811-litineraire-concert-1-mouvements

Récibels Productions L’Itinéraire Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Ircam Adresse 1 place Igor Stravinsky Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Ircam Paris latitude longitude 48.8591475140453,2.35138417098265

Ircam Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/