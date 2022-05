50 ANS DE L’ENTENTE MUSICALE Étival-Clairefontaine, 14 mai 2022, Étival-Clairefontaine.

L’orchestre d’harmonie a 50 ans cette année. En 1972, les deux associations musicales d’Étival-Clairefontaine et de Moyenmoutier ont décidé de se réunir en une entente musicale. Pour cet anniversaire, une semaine de festivités est programmée du 14 au 21 mai. Concerts, expositions et conférences vont ponctuer ce temps fort de la vie de l’orchestre d’harmonie.

Programme :

samedi 14 mai : 20 h 30 concert de l’orchestre d’harmonie à la salle polyvalente avec pot de l’amitié à l’issue du concert.

mercredi 18 mai : 14 h conférence “l’histoire de l’école de musique” à la médiathèque

jeudi 19 mai : 20 h concert du quatuor à cordes “Kiaramontes” à la salle des fêtes

Toute la semaine, deux expositions : instruments de musique à l’école de musique lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 18 h et le mercredi de 9 h à 18 h ; partitions, médailles et costumes à la médiathèque (pendant les heures d’ouverture).

clara.schmoderer@outlook.fr +33 6 02 35 64 86

