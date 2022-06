50 ans de l’ASL Judo Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: 33680

Lacanau

50 ans de l’ASL Judo Lacanau, 18 juin 2022, Lacanau. 50 ans de l’ASL Judo Lotissement Hameaux de la Cousteyre Gymnase de la Cousteyre Lacanau

2022-06-18 – 2022-06-18 Lotissement Hameaux de la Cousteyre Gymnase de la Cousteyre

Lacanau 33680 50 ans de l’ASL Judo

Toute la journée, initiez-vous, profitez de belles démonstrations et découvrez cette discipline prisée à Lacanau qui fête ses 50 ans ! Restauration sur place et animations pour tous (tombola…) au gymnase de la Cousteyre 50 ans de l’ASL Judo

Toute la journée, initiez-vous, profitez de belles démonstrations et découvrez cette discipline prisée à Lacanau qui fête ses 50 ans ! Restauration sur place et animations pour tous (tombola…) au gymnase de la Cousteyre +33 6 60 10 48 13 50 ans de l’ASL Judo

Toute la journée, initiez-vous, profitez de belles démonstrations et découvrez cette discipline prisée à Lacanau qui fête ses 50 ans ! Restauration sur place et animations pour tous (tombola…) au gymnase de la Cousteyre Lotissement Hameaux de la Cousteyre Gymnase de la Cousteyre Lacanau

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 33680, Lacanau Other Lieu Lacanau Adresse Lotissement Hameaux de la Cousteyre Gymnase de la Cousteyre Ville Lacanau lieuville Lotissement Hameaux de la Cousteyre Gymnase de la Cousteyre Lacanau Departement 33680

Lacanau Lacanau 33680 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

50 ans de l’ASL Judo Lacanau 2022-06-18 was last modified: by 50 ans de l’ASL Judo Lacanau Lacanau 18 juin 2022 33680 Lacanau

Lacanau 33680