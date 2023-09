5 YRS : Expos, résidences de chef.fe.s & more ! Floréal Belleville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 5 YRS : Expos, résidences de chef.fe.s & more ! Floréal Belleville Paris, 10 octobre 2023, Paris. Du mardi 10 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

dimanche

de 12h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 22h00

.Tout public. gratuit Lien des réservations pour le restaurant à venir ! Les 5 ans du Floréal Belleville : un mois complet d’anniversaire !!! FLORÉAL BELLEVILLE 5 YRS !! Daaamn, le Floréal Belleville a déjà 5 ans !! 5 années incroyables vraimeeent, merci à vous toutes et tous d’avoir fait vibrer aussi bien le resto que la galerie avec nous depuis 2018Pour cette occasion spéciale, on s’associe à Reussette, et on voit les choses en grand : un anniversaire qui durera un mois complet, divisé en 2×2 semaines de foliiie ! Au programme : expositions, chef.fes en résidence, temps forts et bien sûr, birthday party (TBA mais on peut déjà vous spoiler que ce sera le 19/10…) !! Round #1 – du 10 au 22 octobre 2023 Pendant deux semaines, on choisit de mettre à l’honneur la création latino-américaine en France.

Côté galerie : Exposition « EL AMOR HACE FAMILIA » également présentée dans le cadre du Sabor Latino Month, festival qui fait briller les cultures d’Amérique Latine Avec les 7 photographes La Tessita, Ana Margarita Flores, Bettina Pittaluga, Claudia Rivera, Juliette Malveau, Hélène Tchen et Raul Guillermo, et l’artiste peintre Maira Villena. Vernissage le mardi 10 octobre de 18:00 à 22:00 Expo ensuite visible du mardi au dimanche jusqu’au 22 octobre, de 12:00 à 22:00 (18:00 le dimanche)+ d’autres événements seront annoncés petit à petit (ateliers, visites guidées…) !! Stay tuned ! Côté resto : Juan Pablo Rojas Pineda en résidence ! Juan Pablo Rojas Pineda sera aux commandes de la cuisine, et il imaginera une carte spéciale inspirée de ses origines colombiennes. Bientôt l’ouverture des réservations ! du mardi au vendredi, le midi : formule dej de 12:00 à 15:00

le soir & samedi : plats à partager

le dimanche : brunch Pour accompagner chaque cycle de deux semaines, on sort une special sauce en collab avec Ufo Labotary ! Dispo sur table en dégustation et à la vente directement au restaurant.Pour ce Cycle #1 : sauce piquante à base d’aliments issus d’Amérique du Sud, et imaginée en lien étroit avec Juan Pablo. Floréal Belleville 43 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : https://fb.me/e/3RMa5dPN6 https://www.facebook.com/florealbelleville/ https://www.facebook.com/florealbelleville/

