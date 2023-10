5 YRS : Expos, résidences de chef.fe.s & more ! Cycle 2 Floréal Belleville Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Du mardi 24 octobre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Réservation pour le restaurant

Après vous avoir annoncé le contenu du Round #1 de l’anniversaire, on vous dévoile enfin la programmation du second cycle et elle portera sur la création de l’Asie du Sud-Est ! Au programme : solo show, résidences de cheffes, temps forts…

Côté resto

Les cheffes Khanh-Ly Huynh et Ly Hear Teyssandier en résidence en collaboration avec Reussette !

On accueille les cheffes Khanh-Ly Huynh et Ly Hear Teyssandier, (originaires du Vietnam et du Cambodge) en résidence pour ces deux semaines !

Elles proposeront une carte fusion partiellement inspirée de leurs origines.

Côté galerie

Solo show de Prune Ph

L’exposition personnelle « TODAY DIDN’T HAPPEN YET » de Prune Phi qui met en avant la place du tuning de scooter au sein de la jeunesse vietnamienne et son désir de liberté, fête, vie nocturne et d’indépendance.

Vernissage le mardi 24 octobre de 18:00 à 22:00

Exposition ensuite visible du mardi au dimanche de 12:00 à 22:00 (18:00 le dimanche).

Comme pour le Round #1 on sort une sauce spéciale en collaboration avec Ufo Labotary en édition limitée qui sera à base d’un condiment inspiré de ses voyages en Asie du Sud-Est !

Disponible à la vente directement au restaurant.

Floréal Belleville 43 rue des Couronnes 75020 Paris

Floréal Belleville