2022-12-31 11:30:00 – 2022-12-31 13:00:00

18 EUR

Une dégustation commentée associant 5 de nos vins à 5 fromages (de préférence produits localement) pour mettre vos papilles en alerte. Pour une découverte gourmande dans notre cave à barriques voûtée.

contact@laulee.com +33 2 47 45 44 26 http://laulee.com/visites/

